Moradores do Prosamim participam de oficina de arborização e paisagismo

Com a proposta de estimular a população a contribuir com a arborização e o embelezamento do local onde residem, moradores do Parque Residencial São Raimundo, localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus, participaram de uma oficina sobre arborização e paisagismo com o consultor ambiental do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luiz Fernando Gali. A oficina faz parte das atividades do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

Com teoria e prática, Gali explicou no primeiro dia da oficina sobre todo o processo de crescimento das plantas. “A gente tem que entender como a planta vai crescer”, ressaltou o consultor ambiental, que ensinou aos moradores a maneira correta de cultivar uma muda de planta, cuidar da grama e como utilizar a roçadeira de forma correta.

No segundo dia da atividade, acompanhados do consultor, os moradores visitaram jardins e hortas localizadas no entorno do residencial, onde aprenderam dicas para plantação, crescimento e conservação de mudas de plantas diversas.

A iniciativa foi aprovada pelos moradores que pretendem utilizar as técnicas ensinadas no local onde residem. “É muito bom porque são coisas simples, mas interessante. Hoje eu aprendi que se a gente não cuidar de forma correta, a árvore não vai crescer. É importante plantar e cuidar para melhorar o nosso clima”, afirmou o pedreiro e eletricista, Vicente Gomes.

