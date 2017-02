Moradores do Novo Israel participam de oficina de reaproveitamento de resíduos

Com o objetivo de estimular a população a realizar o reaproveitamento e reduzir o descarte de materiais como pet, papelão, embalagens, garrafas, jornal, CDs, entre outros, a Prefeitura de Manaus deu início esta semana a um novo calendário anual de oficinas de reaproveitamento de resíduos sólidos, começando pelo bairro Novo Israel, na Zona Norte.

Foram realizados três dias de aulas, ministradas pela Divisão de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), na sede da Associação Comunitária de Moradores do Bairro, e o objetivo foi ensinar a confeccionar puffs feitos a partir do reaproveitamento de garrafas pet.

Para os moradores, as oficinas são também oportunidades de geração de renda. Magnolia Cardoso, 49, que reside no bairro e participou dos três dias de oficina, diz que vai confeccionar as peças em casa para vender na própria comunidade. “Aqui estou tendo a oportunidade não só de aprender, mas também de gerar renda e ensinar a outras pessoas que necessitam”, afirmou.

Outra moradora, Raimunda de Oliveira, 64, considera importante a iniciativa também do ponto de vista ambiental. “No bairro, temos muitas pessoas idosas, que não têm atividade e com esse trabalho podemos dar uma ocupação para elas e também evitar que tantas garrafas fossem jogadas no lixo”, destacou. A oficina teve um total de 30 inscritos.

O calendário prevê a realização de oficinas mensais no Espaço da Cidadania Ambiental (Ecam), do Shopping São José, na zona Leste, e no Parque Municipal Lagoa Arthur Virgílio Filho, no Japiim, Zona Centro-Sul, além de iniciativas específicas em atendimento a solicitações de associações de moradores, igrejas, escolas etc. Desde 2014, o Programa Uniambiente da Semmas vem desenvolvendo essa programação de oficinas voltadas às comunidades.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, a determinação é fortalecer ainda mais esse trabalho comunitário que educa, auxilia no desenvolvimento de uma consciência ambiental e ajuda centenas de famílias com a geração de renda.

A programação das oficinas de reaproveitamento no Ecam do Uai Shopping São José terão início em março. O espaço é gerido pela Semmas desde 2014, por meio de parceria com a Vara Especializada em Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), do Tribunal de Justiça do Amazonas. Serão oferecidas este ano oficinas de fuxico com retalho, arte em papel, puff de garrafa pet, mandala em CD, papietagem com jornal, baús e caixas de papelão, bonecas com base de pet, anjos com garrafa pet e árvores de natal com canudos de jornal, entre outras.

Os interessados em participar podem se dirigir ao Espaço Ecam Uai Shopping São José, na Zona Leste, ao Parque Municipal Lagoa Senador Arthur Virgílio Filho ou ligar para a Divisão de Educação Ambiental da Semmas, pelo 3236-8587.

Com informações da assessoria