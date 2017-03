Moradores do Nova Cidade fazem protesto por falta d’água

Dezenas de moradores interditaram os dois sentidos da avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, no fim da tarde desta quinta-feira (30), em protesto contra a falta d’água na região. A manifestação, segundo a polícia, teve início por volta das 17h30 e terminou às 20h.

Na ocasião, pneus e objetos foram postos no meio da via em uma barricada e incendiados. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) esteve no local para conter as chamas. De acordo com o tenente da PM, Rômulo Luiz, cerca de oito policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), em duas viaturas, acompanharam toda a manifestação – que, segundo o relatório policial, ocorreu de forma pacífica.

A assessoria de comunicação da concessionária de água Manaus Ambiental, a região está sendo afetada por interrupções no sistema de abastecimento de água em razão de constantes apagões na rede elétrica daquela região.

“A intermitência no fornecimento desses serviços, afeta o funcionamento dos sistemas ­de distribuição de ág­ua e, consequentemente, compromete a regularidade do abastecimento, pois essas frequentes paradas de energia elétrica impedem ­que o reservatório de­ água alcance o nível­ ideal para o pleno f­uncionamento e distri­buição da água para o­s domicílios”, justificou o comunicado da empresa.

­A reportagem tentou contato, por telefone, com a assessoria de imprensa da empresa Eletrobras Distribuição Amazonas para saber um posicionamento sobre a falta de energia no bairro Nova Cidade, mas não obteve respostas.

Isac Sharlon

EM TEMPO