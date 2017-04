Moradores do Japiim reclamam por conta de lixeira viciada

Moradores do conjunto Atílio Andrezza, no bairro Japiim, Zona Sul de Manaus, estão sofrendo com a falta de educação de algumas pessoas que passam pelo local. Isso porque a área, que fica perto da mata da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), na avenida Solimões, é a entrada principal para as casas do conjunto e foi ‘transformada’ em uma lixeira viciada e fica tomada pelo acúmulo de lixo.

Cassandra Castro, uma das moradoras do conjunto, diz que por se tratar de uma área aberta e de fluxo de veículos, o despejo dos objetos no local é facilitado. “Muitas pessoas passam por aqui e jogam lixo, principalmente durante a noite e pela madrugada. Até animais mortos jogam aqui. Sabemos que não são os moradores porque o carro coletor passa na rua e ainda fazemos coleta seletiva toda terça”, conta.

O EM TEMPO entrou em contato com a Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp) para averiguar se já tinham conhecimento do caso. Segundo a assessoria do órgão, a reclamação foi repassada à subsecretaria operacional da Semulsp, que vai enviar fiscais ao local ainda na noite desta quinta (6).

Ainda segundo a Semulsp, caso haja constatação de que o espaço está sendo usado como lixeira, será realizado um trabalho de limpeza, conscientização, instalação de placas educativas e lixeiras comunitárias. Em casos mais críticos, a Semulsp pode deslocar um fiscal para ficar de permanência no local.

Laize Minelli

EM TEMPO