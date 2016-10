Moradores do conjunto João Paulo protestam contra falta de energia elétrica

Cerca de 140 moradores do conjunto João Paulo, no bairro do Nova Cidade, Zona Norte, fecharam a rua Dom Jaques Damasceno em uma manifestação na noite desta sexta-feira (7). Munidos de cartazes, eles soltaram foguetes, queimaram pneus, troncos e galhos, eles protestavam contra a falta de energia elétrica. O local ficou totalmente intransitável.

Conforme os manifestantes, a falta de energia é frequente na rua Adriano Araújo Jorge, situada no mesmo conjunto. Duas viaturas da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local.

Conforme a líder da manifestação, a dona de casa Maria Irlene dos Santos, 32, não é possível prosseguir nessa situação.

“Todas as noites vai embora a energia, somente na rua principal continua o fornecimento. Sempre estamos sofrendo com isso. Há pessoas pretendendo vender suas casas para ir embora. Imagina a dificuldade que é para todos daqui, dormirem mal e terem que ser cobrados pelos seus patrões no outro dia. Sem falar que temos crianças aqui. Queremos uma solução”, disse Irlene, que mora no local há cinco anos.

Procurada pela reportagem, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que foi identificada sobrecarga no circuito da rede elétrica que atende a rua Rui Adriano Jorge. A distribuidora acrescentou que, neste sábado (8) será realizada inspeção em toda extensão para as melhorias do fornecimento de energia elétrica.

Por João Paulo Oliveira