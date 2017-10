Moradores do Campo Sales reclamam de falta de água no bairro

Moradores do Campos Sales, na Zona Oeste de Manaus, reclamam da falta de água na região, que ocorre há pouco mais de três dias.

De acordo com a moradora Maria do Carmo, de 52 anos, o fornecimento acontece uma vez ao dia e prejudica a rotina dos habitantes. “Temos que trocar a noite pelo dia, pois como só tem água à noite, nós temos que lavar roupa, louça, encher baldes neste horário para sobra paro o outro dia”, diz.

A aposentada diz que, como reside em uma ladeira íngreme, a chegada da água na casa dela é difícil. “Além disso, alguns buracos se abriram e os canos ficam escoando água à toa”.

Escassez

O professor Ian Toledo Lemos, de 35 anos, é morador do bairro há cinco anos, queixou-se do problema. “Todos os dias nós temos que fazer o asseio de higiene aqui em casa, temos um bebê de poucos meses, mas com a falta de água fica impossível. A minha caixa comporta 1.5 mil litros, mas está seca há dias”.

O outro lado

Em nota, a assessoria da Manaus Ambiental, informou que o abastecimento nesta região é deficiente pelas constantes ligações irregulares na rede nesta área, afetada ainda pelas invasões. A concessionária informou ainda que os problemas apresentados na reportagem serão avaliados para que a empresa possa encontrar uma solução.

Nícolas Daniel Marreco

