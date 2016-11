Moradores do bairro João Paulo serão beneficiados com atendimentos gratuitos na área da saúde e jurídica

Moradores do bairro João Paulo 2, Zona Leste, serão beneficiados, na terça-feira (15), com ações de cidadania, saúde, assistência jurídica e entrega de cestas básicas, por meio da mobilização social denominada Impacto Nacional JUMP. A ação faz parte das atividades solidárias promovidas pela igreja Ministério Internacional da Restauração (MIR), localizada na estrada da Ponta Negra, Zona Oeste.

O objetivo da ação social é fazer com que o trabalho da igreja esteja presente em áreas essenciais do cotidiano dos cidadãos de Manaus. Organizada pelo projeto Jovens em Unidade Multiplicando Poder (Jump), do MIR, a ação vai acontecer na escola municipal Cleonice Menezes Fernandes, na rua Capim Santo, bairro João Paulo 2, das 9h às 16h.

Os serviços oferecidos serão: atendimento odontológico (com restauração, extração e cirurgia); médicos (cardiologia, pediatria, ginecologia); exames preventivos e eletrocardiograma; cortes de cabelo; doações de roupas e calçados; atividades esportivas; orientações jurídicas na área da família, civil, trabalhista, criminal e previdenciário; atendimentos psicológicos e sorteio de cestas básicas para os moradores do bairro e adjacências.

Conforme o coordenador do projeto, pastor José Monteiro, a intenção é levar apoio onde há ausência de serviços primordiais para as famílias da capital.

“Essa ação não teve a ver com política, só queremos oferecer mais dignidade e exercer nosso civismo ao lado de tantas pessoas que necessitam de uma ajuda para comer ou ser atendida por um médico. E o interessante é que todas as doações e serviços que serão prestados para a comunidade estão sendo organizados pelos membros das Igrejas e de profissionais liberais engajados na causa, além de contarmos com o apoio de órgãos governamentais que dispuseram de estruturas necessárias para os atendimentos das pessoas”.

Doações

A ação social está mobilizando a sociedade para doações de diversos itens, como roupas e calçados (masculinos, femininos e infantis); alimentos não perecíveis; fraldas descartáveis (diversos tamanhos); brinquedos e materiais de higiene e limpeza (escovas de dentes, sabonetes, perfumes). As doações podem ser entregues no Ministério Internacional da Restauração (estrada da Ponta Negra), aos Sábados, das 19h às 22h, assim como nas Lojas Tribus (Studio 5 Festival Mall), horário do Mall, e na Pissani Massa Gourmet (Shopping Ponta Negra), das 10h às 22h.

Credibilidade

Essa é a segunda edição da mobilização social realizada pelo MIR em Manaus. No ano passado, a ação aconteceu na Escola Estadual Frei Mário Monacelli, no bairro Alfredo Nascimento, onde mais de 700 famílias foram beneficiadas com serviços na área médica, jurídica e social. O evento teve a participação de mais de 500 voluntários, entre profissionais liberais e jovens de diversas igrejas cristãs de Manaus.

Mobilização nacional

Nesse mesmo dia, diversas igrejas evangélicas no Brasil, ligadas à Igreja da Restauração, também vão realizar atividades solidárias em bairros carentes de suas cidades.

Com informações da assessoria