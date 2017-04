Moradores do bairro da Glória recebem quadra com cobertura

Após entrega de quadras de piso e areia no conjunto Kíssia, a Prefeitura de Manaus entregou revitalizada a quadra poliesportiva Pelágio Sabino de Melo, nessa quinta-feira (20), no bairro Glória, localizada na Avenida Presidente Dutra, em frente ao estádio Ismael Benigno, zona Oeste de Manaus.

A obra de revitalização abrangeu a implantação da cobertura e de refletores do espaço, além da reforma do piso, do alambrado, dos gradis e das arquibancadas. A obra, oriunda de emenda parlamentar do vereador Jairo da Vical, custou R$ 224 mil.

“Conforme solicitado pelo prefeito Arthur Neto, estamos entregando mais um espaço esportivo para a população. Esse com cobertura para que os moradores possam realizar suas atividades seja com sol ou chuva”, o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Mário Barros, que representou o prefeito na inauguração.

Ex-morador do bairro de São Raimundo, o subsecretário de Juventude da Semjel, Rodrigo Guedes, afirmou que a população estava ansiosa pela entrega do complexo esportivo. “É com muita alegria que entregamos mais uma quadra para a população de Manaus. Eu que nasci no São Raimundo era cobrado pela entrega do espaço. Enfim, é uma realização tanto profissional quanto pessoal”, explicou Guedes.

Ítalo Marques, 17, acompanhava os colegas jogarem futsal assim que a quadra foi entregue. “Gosto muito de jogar bola e essa quadra vai ser muito importante para a nossa comunidade. Vai afastar os jovens das drogas e agora vamos ter uma opção mais perto das nossas casas para jogar nossa ‘pelada'”, declarou Marques.

Um dos representantes do bairro, João Bosco, 56, disse que o espaço esportivo poderá ser utilizado pela população de diferentes formas. “A prefeitura entregou pra gente uma bonita quadra. Com essa cobertura nós vamos poder realizar nossas atividades seja pela manhã, tarde ou noite. Aqui vamos fazer os nossos campeonatos de Futsal, Jiu-Jítsu e outras modalidades”.

Segundo Tempo

Durante a cerimônia de entrega da quadra poliesportiva da Glória, o secretário Mário Barros afirmou que o complexo esportivo receberá as atividades do Programa Segundo Tempo. “A partir da semana que vem estaremos implantando aqui as atividades do Programa Segundo Tempo. Essa semana convocamos mais profissionais e vamos levar o programa para mais locais da cidade”, finalizou.

