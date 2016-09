Moradores do Armando Mendes interditam rua e ateiam fogo em pneus em protesto pela falta d’água

Sem água nas torneiras há três meses, moradores do bairro Armando Mendes, na Zona Leste, atearam fogo em pneus velhos e interditaram parcialmente a avenida Contorno Norte, na manhã desta sexta-feira (2). O trânsito na área chegou a ficar complicado e a Polícia Militar foi acionada. Ontem, outra manifestação foi realizada no local pelo mesmo motivo.

De acordo com o morador da rua O, William Moura Alves, 38, mais de dez ruas estão sem água, porém as contas continuam chegando nas residências. Ele afirma que a Manaus Ambiental já foi contatada, mas até o momento não deu nenhum posicionamento aos moradores. “Há três meses estamos com esse problema de água, tem dias que não cai uma gota das torneiras e outros, a água vem bem fraca. A gente já fez de tudo para saber o porquê desse problema, mas a Manaus Ambiental não dá nenhum posicionamento”, disse.

William comentou, que devido ao problema de abastecimento, os moradores estão tendo que pagar de R$ 20 a 30 para obter água através de um poço particular. Outros acabam pagando um carro pipa, que fornece mil litros de água pelo valor de R$ 70. “A gente se vira como pode e acaba tendo que desembolsar dinheiro para poder adquirir água. Mil litros não dura uma semana, então a gente acaba tendo um prejuízo muito grande”, reclamou.

Também morador da rua O, Edfranqui da Silva, 27, conta que sua casa não tem água encanada há muito tempo. De acordo com ele, mesmo sem o abastecimento a Manaus Ambiental continua enviando as contas. “A gente não aguenta mais essa situação, por isso resolvemos fazer essa manifestação para chamar atenção de alguma autoridade”, comentou.

Um dos moradores mais antigos do bairro, o aposentando Romulo Apolônio de Souza Mendes, 60, diz não acreditar que as manifestações possam resolver o problema. Segundo ele, há muitos anos o bairro Armando Mendes sofre com problemas de abastecimento de água. “Eu não acredito mais que as manifestações possam resolver, porque a gente sempre faz isso e nada acontece. O problema de água sempre existiu e eu sofro há muito tempo com isso”, disse.

Em nota a Manaus Ambiental informou que já tem registro de atendimento para esta localidade e que a equipe já se encontra no local realizando vistorias técnicas para solução da ocorrência. Um representante da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos (Arsam) esteve na manifestação e segundo os moradores prometeu que iria intervir na situação e notificar a Manaus Ambiental.

Por Michelle Freitas