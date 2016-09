Moradores do Alvorada apoiam Marcelo Ramos e pedem mudanças caso seja eleito

Marcelo Ramos e Josué Neto, da coligação ‘Mudança para Transformar’, acompanhados do senador Omar Aziz, do deputado federal Alfredo Nascimento, da ex-primeira-dama Nejmi Aziz e do apresentador Wilson Lima, fizeram uma reunião/comício na noite dessa sexta-feira (17), no bairro do Alvorada I, na Zona Oeste.

A população mostrou, mais uma vez, que quer mudança na Prefeitura de Manaus e com muitos aplausos, demonstraram seu apoio a Marcelo Ramos e Josué Neto pedindo para que o bairro do Alvorada volte a ser lembrado, já que hoje, os moradores reclamam do mato que toma conta das ruas e da falta de limpeza pública, entre outros problemas.

“Vamos fazer o Alvorada voltar a ser um bairro vivo. Vamos trazer a mudança segura e transformadora que a nossa cidade precisa na educação, segurança, saúde e transporte público. É o nosso compromisso com a população”, reforçou Marcelo Ramos.

O ex-governador Omar Aziz disse que a Manaus que o atual prefeito não engana mais a população com as imagens da “cidade virtual que é mostrada em seu programa eleitoral”.

“O povo não é bobo. Basta vir aqui no Alvorada para ver como está a situação, com os igarapés poluídos, ruas esburacadas e transporte coletivo deficiente. Na época em que o Alfredo era prefeito e eu era o vice, nunca teve esse capinzal tomando conta das ruas do Alvorada assim”, falou o senador Omar Aziz.

O deputado federal Alfredo Nascimento disse que a prefeitura precisa de gente nova, com fôlego e entusiasmo para resolver os problemas que Manaus enfrenta hoje e que não são poucos.

“Não tenho qualquer dúvida que o Marcelo Ramos é a pessoa mais adequada para administrar Manaus. O Marcelo é jovem, cheio de vigor, tem muito entusiasmo e vontade de fazer a transformação que a Prefeitura de Manaus precisa. O atual prefeito teve dinheiro e possibilidade de fazer mais pela cidade Manaus, não o fez porque não quis”, declarou o deputado federal, Alfredo Nascimento.

