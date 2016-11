Moradores denunciam que, após vazamento de caixa d’água, rua na Compensa 2 está alagada e sem abastecimento

Moradores da rua 21 de Junho, localizada no bairro Compensa 2, Zona Oeste de Manaus, denunciaram na tarde deste sábado (5), o vazamento da caixa d’água do local. A situação está causando o alagamento da via e prejudicando o abastecimento da água para as residências na área.

A caixa d’água fica atrás da estação da linha 113 e próxima à policlínica Djalma Batista.

De acordo com Érica Gama, 23, muitas casas também estão sendo atingidas pela água que está saindo dos buracos da caixa.

“Outras vezes, a nossa rua ficou alagada. A última casa é a mais prejudicada, toda inundada. Além disso, todo mundo acaba ficando sem fornecimento de água nas residências. Já tentamos entrar em contato com a Manaus Ambiental e nada de virem resolver isso”, falou.

O morador Raimundo Alves, 62, afirma que não é a primeira vez que esse problema acontece.

“Isso sempre ocorre durante a noite. A caixa vaza e a rua fica toda inundada. Queremos que esse problema seja resolvido”, reclama.

A equipe do Portal EM TEMPO tentou entrar em contato com a assessoria da Manaus Ambiental, mas até o momento desta publicação não teve resposta.

Portal EM TEMPO