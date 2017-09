Moradores denunciam poluição sonora em espaço alugado para eventos na Zona Leste

Um espaço destinado a realização de eventos, conhecido como “Chácara Bom Jesus”, localizado na rua das Conchas, bairro Coroado 3, Zona Leste de Manaus, está tirando o sono da vizinhança. Isto porque, de acordo com alguns moradores, em dias de festas o som do ambiente ultrapassa o limite permitido pela Lei municipal 605/2001 – que estabelece o limite máximo de 50 decibéis (diurno) e 45 decibéis (noturno) para área estritamente residencial urbana ou de hospitais ou escolas. Além disso, no lugar há também denúncias sobre a existência de constantes brigas.

A denúncia chegou até à reportagem por meio de um vídeo, que foi gravado no último fim de semana, onde um morador da região pede a ajuda do poder público para resolver o problema. Uma secretária de 32 anos – que mora ao lado da chácara, mas prefere não ter o nome divulgado -, disse que o local recentemente foi vendido e a nova administração, assim como a anterior, não tem nenhum respeito com a vizinhança.

“Moro aqui há 15 anos. Antes era um bar com som ao vivo, perturbando dia e noite todo mundo. Agora, sob nova administração, ele é alugado para festas. Quase todo fim de semana tem evento. É sexta-feira, sábado e domingo. O volume do som é nas alturas, o que tira o nosso sossego, e, além disso, em quase toda festa tem confusão”, informa.

Ainda de acordo com a moradora, dois episódios no local merecem ser lembrados. “Já acordei 3h da manhã ouvindo os gritos de uma mulher, e ela gritava muito alto, pedindo para que parassem de bater no amigo dela. Eram vários homens batendo no coitado. Isso durou bem uns 20 minutos. Outra vez, por volta das 7h, uma mulher quebrou tudo no local, copos, garrafas, aparelhagem de som, mesas e cadeiras após o filho dela, que estava comemorando o aniversário, ser furado de faca dentro da chácara. A polícia até veio no local e uma ambulância socorreu o rapaz ferido”, conta.

Chácara na rua das Conchas, no Coroado 3, é alvo de denúncias – Divulgação

Segundo a secretária, o espaço alugado para as festas não oferece uma estrutura adequada de isolamento do som. “É um espaço todo murado, com um puxadinho [telhado pequeno] e uma piscina, que mais parece uma banheira. O som escapa para todos os lados e parece que a festa tá dentro da minha casa. Não tenho tranquilidade nenhuma. Casas de shows e igrejas são orientadas a fazer o isolamento acústico, então porque nesses lugares alugados para festas é essa bagunça?”, questiona a moradora.

“Saio da minha casa 7h da manhã e retorno às 19h. Quando eu chego em casa, quero descansar, porém, é impossível isso acontecer. Já procuramos o dono do imóvel, mas ele não quer saber. Ele com certeza dorme tranquilo com a família dele, em uma casa longe desse barulho todo. Aí eu e os demais vizinhos, somos obrigados a passar por essa perturbação? Isso está errado”, critica.

A reportagem procurou conversar com outros dois moradores, que também preferem não serem identificados. Um deles conta que sempre ligou para o disque-denúncia 190, da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), porém foram poucas às vezes que a polícia foi ao local. “Vi pouquíssimas vezes PMs no local. Conversam, parecem que recebem algum tipo de propina e, às vezes, até saem com pratinhos de comida nas mãos. A festa continua e vai até de manhã. Nossa indignação é grande. Se nem a polícia está do nosso lado, quem é que vai estar?”, argumenta o homem.

A Semmas revela ainda não ter denúncias registradas em sistema sobre o espaço – Divulgação/Semmas

Um pedreiro, de 45 anos, analisa que o local poderia passar por uma adequação, da mesma forma como acontece em igrejas. “As igrejas evangélicas são obrigadas a lacrar o espaço para não perturbar ninguém. Então, porque eu sou obrigado a ouvir esse barulho? O meu direito termina onde começa o dele. Ele tem que nos respeitar, assim como eu respeito ele”, analisa o morador, referindo-se ao proprietário do espaço, identificado apenas como Edinaldo.

Por telefone (92-3644-26**), a reportagem conversou com ele, que se diz proprietário do local. Edinaldo disse não ter conhecimento sobre denúncias referentes ao espaço e que sempre orientou os clientes – que alugam o espaço – a não perturbar a tranquilidade da vizinhança. “Comprei o espaço há pouco tempo e, assim como acontecia anteriormente, alugo o espaço para festa e eventos. Nunca recebi reclamações e nem fui notificado sobre poluição sonora. Durante o dia o som é normal e a noite, após as 22h, o som é ambiente. Tenho um rapaz que toma de conta do local, ele é meu funcionário, e, inclusive, mora em um quarto no fundo da chácara. Ele nunca relatou nenhuma reivindicação da vizinhança”, informa Edinaldo.

Denúncias

Todos os três moradores ouvidos pela reportagem informaram que já denunciaram o caso à PM e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) mas, que até o momento, nada foi feito. A assessoria da Semmas destacou que o órgão não possuí registro de denúncias sobre o local. E ressalta que “toda e qualquer atividade com utilização de som necessita de licenciamento ambiental”.

A Semmas destaca que “toda e qualquer atividade com utilização de som necessita de licenciamento ambiental” – Ione Moreno

A Semmas diz que aguarda que a denúncia seja registrada, com as informações necessárias (endereço e referências), para que sejam tomadas as providencias.

O estabelecimento primeiramente será notificado a fazer a apresentação dos documentos legais e poderá ser interditado para uso de som. Em caso de reincidência poderá ser autuado com multas no valor de 51 a 250 Unidades Fiscais do Município (UFMs), o equivalente de R$ 5 mil a R$ 24,9 mil e apreensão dos equipamentos sonoros.

O delegado Samir Freire, titular da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), orienta que a população procure à especializada para denunciar o problema. “Qualquer atividade envolvendo a poluição sonora tem que ser registrada na Dema. O trabalho é realizado em parceria com a Semmas, por meio da operação “Mdina”, deflagrada a cada 15 dias em todas as zonas de Manaus”, informou Freire.

A autoridade policial destaca ainda que é comum receber denúncias de poluição sonora em espaços alugados para festas e que a população precisa denunciar para que a polícia vá ao local e autue os responsáveis. “Apesar de ser afiançável, o crime de poluição sonora pode chegar a pena de 1 a 4 anos de prisão. A gente faz a parte criminal, já em relação a multa, o valor é estipulado pela Semmas”, conclui.

“Apesar de ser afiançável, o crime de poluição sonora pode chegar a pena de 1 a 4 anos de prisão”, informa Samir Freire. – Divulgação/PC-AM

A Demma está localizada nas dependências do prédio da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, em frente ao Centro de Convenções Sambódromo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Para entrar em contato com a equipe policial o número de telefone é (92) 3239-3870.

Lei Municipal

O que poucos sabem é que em Manaus existe a Lei municipal 605/2001, que fiscaliza a poluição sonora, caracterizada por qualquer ruído que possa ser prejudicial a saúde física e mental da população. Ela extingue a expressão “Já passou das 22h, não pode mais fazer barulho”. Agora, em qualquer horário do dia pode haver o crime de poluição sonora.

No primeiro semestre deste anos, a Semmas contabilizou 2.095 mil denúncias de poluição sonora na capital. Esse valor é bem acima da média registrada em 2016, quando, no mesmo período, o órgão havia recebido 1.488 denúncias. No balanço anual, o órgão registrou 2.914 casos – sendo que 1.719 mil geraram autos de multa, apreensão, notificação e interdição. Os alvos foram bares, residências, igrejas, casas de shows, oficinas mecânicas, entre outros.

As penalidades podem ir de notificação de advertência a multa, apreensão de equipamentos, interdição temporária, cassação de alvará ou licença. O valor das multas pode variar 51 UFMs a 250 UFMs, o equivalente a R$ 5.091,84 até R$ 24.960,00.

