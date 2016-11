Moradores denunciam obras paradas há dois meses no Águas Claras

Moradores do bairro Águas Claras, situado na Zona Norte de Manaus, denunciam que uma obra – que seria de responsabilidade da Manaus Ambiental – está inacabada na rua B4, quadra B9, há dois meses. No local, tubulações de concreto estão expostos oferecendo perigo para quem caminha nas proximidades.

Um dos moradores, que preferiu não ter o nome revelado, contou que as obras começaram há 60 dias mais ou menos, mas que o trabalho perdurou apenas 20 dias, deixando os canos expostos, oferecendo perigo e atrapalhando os moradores locais, desde então.

“Aqui na rua tem vários pontos em obras, que estão atrapalhando a entrada dos carros de alguns moradores na garagem de suas residências. Além disso, ainda é perigoso para quem anda a pé no local, pois corre o risco de cair no buraco”, informou o morador.

As pessoas que moram na área ainda relatam que, atualmente, estão asfaltando as ruas nas proximidades, mas que a rua B4 teve apenas parte dela pavimentada, pois a não conclusão da obra no local impedem o serviço de pavimentação por completo. Além das crateras na via pública, as calçadas de alguns moradores também foram destruídas.

Em nota, a Manaus Ambiental informou que uma equipe técnica foi deslocada para a rua mencionada para realizar uma vistoria. Caso o problema relatado pelos moradores, seja de responsabilidade do órgão, a concessionária informou que uma equipe irá dar os prosseguimentos necessários de imediato.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO