Moradores denunciam exploração de madeira em área protegida de Maués

Extração de madeira ilegal em Maués – Fotos: Divulgação

A nossa reportagem recebeu denúncias, na tarde desta sexta-feira (1º), de moradores de Maués (253 km distância de Manaus), sobre a exploração ilegal de madeira em uma área localizada atrás da comunidade de Santo Antônio do Mucajá, no Rio Parauari. Segundo eles, que pediram para manter as identidades preservadas por conta de represálias, um madeireiro que já desmatou uma área de 1.600 hectares de floresta.

Ainda de acordo com eles, os madeireiros não falam com ninguém da comunidade, mantém voto de silêncio e ainda trabalham em horários que não chamem a atenção, como à noite ou de madrugada. O transporte das madeiras retiradas do local é feito por balsas e barcos.

“Eles mudaram o roteiro da saída das embarcações, que passaram a levar a madeira durante a noite, para ninguém vê o carregamento ilegal”.

Árvores de diversas espécies, como castanheiras, ipês, maçaranduba, louro gamela, pequiarana, andiroba, já foram derrubadas na área. “A exploração predatória e ilegal de madeira está destruindo a floresta e esse madeireiro explora há mais de 10 anos essa região. Ele afirma para as pessoas da comunidade que tem um projeto de manejo florestal “, contou um morador.

Barco recolhendo madeira ilegal em Maués

Leia também: Senado vota exploração de área da Amazônia equivalente a três São Paulo

Segundo os moradores, foi entregue no último dia 26 de agosto, aos policiais federais que estavam na comunidade por conta da eleição, um abaixo-assinado sobre a exploração ilegal. No entanto, até o momento não tiveram retorno da PF e nenhuma providência foi tomada pelas autoridades na comunidade.

Madeira Ilegal

A exploração ilegal é aquela realizada sem autorização de exploração e se caracteriza pela ação rápida, predatória e devastadora de grandes áreas de floresta nativa.

Algumas vezes as explorações ocorrem em Área de Preservação Permanente (APP) ou Reserva Legal (RL), ou seja, em áreas protegidas por lei. A exploração ilegal de madeira ainda é um grande problema no Brasil e a Floresta Amazônica é a mais afetada por esta atividade. Estima-se que 80% da extração anual de madeira da região seja de origem ilegal.

Nota Ipaam

A reportagem solicitou informações sobre a região denunciada ao Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam). Entre os questionamentos estão a confirmação se realmente se trata de uma área preservada e se há alguma autorização ao madeireiro para a exploração. O órgão informou que a área, foco da denúncia, está devidamente licenciada junto ao Ipaam, com a Licença de Operação (L.O) n° 085/16, em nome de Francisco das Chagas Muniz de Souza, para atividade de exploração florestal, por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável de Maior Impacto.

De acordo com a nota, a área autorizada para a atividade mede 435,0151ha, na margem esquerda do igarapé do Macaco, em Maués. A licença tem validade de dois anos e contém 34 condições cujo não cumprimento sujeita a sua invalidação e penalidades previstas em lei. A área em questão também está registrada na base do Cadastrado Ambiental Rural (CAR), em nome do interessado, conforme a legislação.

“O manejo contempla as espécies Tauari-vermelho, Timborana, Angelim-pedra, Angelim-vermelho, Cedrorana, Cumaru, Cupiúba, Ipê-amarelo, Itaúba, Jatobá, Maçaranduba, Muiracatiara, Pequiá, Pequiarana, Roxinho, Sucupira-amarela, Tanibuca e Tauari.

Ressaltamos que a área em questão, bem como as demais de manejo florestal do Estado, é acompanhada via satélite, cujas imagens possibilitam verificar se o plano está sendo cumprido conforme a licença de operação. Vistorias de acompanhamento também são realizadas in loco para garantir o cumprimento do manejo de acordo com a autorização”, diz a nota.

Bruna Chagas

EM TEMPO

