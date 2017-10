Moradores denunciam barulhos em obra do Prosamim na ‘Matinha’

Moradores do Beco Bragança, localizado no Bairro Presidente Vargas, conhecido como “Matinha”, Zona Sul de Manaus, denunciam sofrerem durante à noite com o barulho intenso de máquinas e trabalhadores que atuam nas obras do Complexo Viário Luiz Otávio, no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

De acordo com o designer gráfico Marcelo Ferreira, morador do local, o barulho do maquinário fica pior por volta das 21h. “O barulho é insuportável. As máquinas ficam trabalhando até 1h30 e 2h da madrugada. É tão forte que a gente sente a terra tremer, ninguém tem conseguido dormir”, contou o morador.

A doméstica Tânia Freitas, que também mora próximo ao local onde estão acontecendo as obras, informou que está se prejudicado até no trabalho, por conta das noites mal dormidas. “Eu acordo muito cedo e como eles ficam trabalhando até tarde da noite, todo dia, eu não consigo dormir. O chão fica tremendo, dá medo. A gente não consegue dormir de jeito nenhum. No outro dia eu fico caindo de sono e não rendo nada no meu trabalho, reclamou Tânia.

“A gente até entende que é pra melhorar aqui o local onde a gente mora, mas isso já tem mais de 15 dias. Durante o dia tudo bem, mas à noite as pessoas chegam do trabalho querendo descansar para o dia seguinte e não conseguem. A situação está bem complicada”, disse outro morador que preferiu não se identificar.

Em nota, a assessoria do Prosamim informou que a obra iniciou no mês de junho de 2017 e está prevista para ser entregue em março de 2018.

A assessoria também destacou que antes do início dos trabalhos, o setor social da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), do Prosamim, realizou várias ações de conscientização com os moradores do entorno da obra, onde foram distribuídos panfletos, afixados cartazes e faixas informando sobre a necessidade da obra e os horários de trabalho. Além disso, a obra está toda licenciada pelos órgãos ambientais, tanto municipal e estadual, como Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

“As máquinas estão trabalhando diuturnamente, inclusive até as 2h, para acelerar a entrega da obra que vai melhorar a vida da população e ajudar o trânsito a fluir melhor naquela região. Por enquanto, não há previsão para o encerramento dos trabalhos noturnos”, diz o comunicado.

