Moradores de Manacapuru tentam ‘linchar’ envolvido em tentativa de homicídio contra delegado

Dois homens identificados como Francisco Célio da Silva de Almeida, de 28 anos, e Adriano Lima de Almeida, de 32 anos, foram presos por policias da Força Tática de PM, na tarde do último domingo (15), após realizarem um assalto em mercadinho no localizado no Bairro São Francisco, no município de Manacapuru (a 68 Km de Manaus).

De acordo com informações da Policia Militar, os policias foram acionados por moradores do bairro, que relataram que a dupla após assaltar um mercadinho correu e se esconderam no forro de uma casa.

“Quando os policias chegaram ao local a população estava tentando detê-los, eles começaram a pular de telhado em telhado. Um dos moradores conseguiu capturá-los, mas dezenas de moradores começaram a ‘bater’ neles. Os policias prenderam os suspeitos e evitaram o linchamento”, relatou a Polícia.

Suspeito de atirar em delegado

De acordo com o titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), delegado Guilherme Torres, Adriano Lima de Almeida, 31, é um dos envolvidos na tentativa de homicídio contra o delegado de Polícia Civil, Péricles do Nascimento, ocorrido no dia 8 de outubro deste ano, durante ação policial, na comunidade Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste, durante operação policial. Conforme Torres, será solicitado à Justiça, expedição do mandado de prisão preventiva em nome de Adriano.

Com os suspeitos, foi encontrado uma motocicleta com chassi adulterado, uma poção de maconha e oxi, balança de precisão e R$ 52 em espécie.

