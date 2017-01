Moradores de loteamento denunciam e homem é preso com grande quantidade de drogas

Sérgio Rubem da Silva Leite, 53, foi preso por volta das 2h desta segunda-feira (30), com drogas, placas de colete balístico, balança de precisão e dinheiro. A prisão ocorreu na rua Pirarara, loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Civil, os policiais militares da Ronda Ostensiva Candido Mariano (Rocam) receberam uma denúncia anônima, através do disque-denúncia, informando que um homem estaria com uma grande quantidade de drogas no loteamento João Paulo.

A equipe se deslocou até o local informado. Durante buscas pelo imóvel foram apreendidos uma porção de cocaína, 138 trouxinhas de pasta base, 108 trouxinhas de oxi, R$1.170 em espécie, cinco munições de calibre 38, duas placas de colete balístico, duas balanças de precisão e um celular.

Sérgio Rubem foi levado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi atuado pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos será levado para o Centro de Detenção Provisório (CDMP) no Km 8 da BR-174.

EM TEMPO