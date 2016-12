Moradores de invasão fazem protesto após terem casas alagadas

Cerca de 100 famílias protestaram nesta terça-feira (27), por causa de alegações no Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A manifestação na rua G durou pouco mais de oito horas e contou com a presença da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM).

Segundo a polícia, uma pessoa foi detida por desacato a autoridade e resistência à prisão. O homem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde são realizados os procedimentos de rotina.

De acordo com Delgado, soldado aspirante da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a atuação da PM no local iniciou por volta das 11h da manhã. “Logo de início tentamos um acordo para que a via fosse liberada, mas foi em vão. O protesto continuou e por volta das 16h pneus e móveis velhos começaram a ser queimados. Às 19h, com a ajuda da Força Tática, conseguimos negociar para que a via fosse liberada”, afirmou.

A dona de casa Lurdes Oliveira, 56, disse que está cansada de enfrentar alagações em dias de chuvas. “Moro nesta região há mais de 10 anos e os políticos nada fazem pela comunidade, mas sabem vir aqui pedir votos. Minha casa está à venda mas, infelizmente, por estar em área próxima ao igarapé, o comprador quer quase de graça. Espero que essa situação mude, porque eu já perdi muitos móveis”, lamentou.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram deslocados para o local e, durante a manifestação, o trânsito foi desviado para as ruas Tarumã e Rio Negro.

