Moradores de Figueiredo alugam suas casas para garantir renda extra, durante a Festa do Cupuaçu

Com a grande procura por hospedagem em Presidente Figueiredo no fim deste mês em razão da 27ª edição da Festa do Cupuaçu, moradores do município poderão faturar uma renda extra por meio do projeto “Minha Casa É Um Bom Negocio”, lançado pela prefeitura do município. A iniciativa garante aos cidadãos a oportunidade de alugar quartos vagos em suas residências para hospedar visitantes durante o período das festividades, nos dias 28, 29 e 30 de abril.

O prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT), informou que o objetivo do projeto é estimular a presença de turistas para o aquecimento do comércio local. Segundo ele, devido à grande movimentação durante a Festa do Cupuaçu, foi necessário aumentar a oferta de hospedagem, já que os hotéis estão praticamente lotados.

“Acreditamos receber aproximadamente 300 mil pessoas ao longo dos três dias de evento. Para atender a essa demanda de visitantes, cuja maioria permanece mais de um dia na cidade, aqueles que aderirem ao ‘Minha Casa É Um Bom Negocio’ poderão oferecer quartos de suas casas, sítios, chácaras e apartamentos para aluguel. Essa é uma iniciativa que partiu da prefeitura para garantir que todos os turistas sejam bem acolhidos e, como consequência, assegurar uma renda extra às famílias”, ratifica o prefeito.

Hospedagem

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio (Semtec), os visitantes que tiverem interesse por hospedagem nas residências devem contatar o Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no Centro da cidade, ou pelo número (92) 3324 -1308. “Prestamos informações sobre os locais disponíveis, estrutura física do imóvel e valor do aluguel, além de mostrar fotos dos ambientes. É importante informar que todos os locais são previamente cadastrados pela secretaria, assegurando ao turista um serviço seguro e satisfatório”, informa Alexandre Lins, secretário de Turismo.

A autônoma Sônia Soares, que já se cadastrou no projeto, irá oferecer dois quartos em sua residência por R$ 500 cada, valor referente a quatro dias de estadia. “Minha casa é muito grande e tenho espaço de sobra. Os quartos possuem camas de casal, ar-condicionado, guarda-roupa e banheiro. Também vou disponibilizar aos hóspedes internet e garagem que comporta dois carros. Eles ainda vão poder desfrutar dos outros compartimentos da casa como sala, cozinha, área de serviço e lavanderia”, assegura.

Conforme a estimativa da prefeitura, a partir do volume de visitantes esperado, o setor comercial do município deve movimentar cerca de R$ 7 milhões. Desde 1990, a Festa do Cupuaçu é considerada um forte atrativo cultural e fonte de oportunidades para empresários alavancarem seus negócios.

Com informações da assessoria

Foto: Miquéias Lima