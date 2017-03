Moradores de condomínio de luxo estão assustados após assalto com refém

Moradores de um condomínio de classe média alta, localizado na avenida Professor Nilton Lins, no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul, ficaram assustados após tomarem conhecimento de um assalto com reféns em uma das residências do local, ocorrido na madrugada de sexta-feira (24). Na ocasião, dois suspeitos entraram armados no condomínio e renderam um casal de moradores e dois filhos e levaram pertences, que, somados, chegam a R$ 300 mil. Não houve registro de feridos.

De acordo com investigação da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), um dos veículos da família foi usado durante a fuga.

“A situação está confirmada, mas ainda estamos em diligências sobre o caso e daremos mais detalhes quando o inquérito estiver concluído. Sabemos que o veículo usado na fuga foi abandonado nas proximidades”, alegou uma fonte policial.

“É assustador, pois pagamos caro por segurança e acontece uma coisa dessas, você se sente mal. Poderia ter acontecido com a minha família”, disse uma moradora que não quis ter o nome divulgado.

A reportagem esteve no local e apurou que é provável que o crime tenha sido registrado, uma vez que o condomínio conta com circuito interno de câmeras. No entanto, administradores do local não quiseram comentar sobre o caso com o EM TEMPO. Até o fechamento desta edição, a Polícia Civil continuava nas ruas na tentativa de encontrar os suspeitos.

