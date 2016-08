Moradores de comunidades do Tarumã prometem fechar Torquato em protesto à falta de água e energia

Moradores das comunidades Parque São Pedro e Ponta da Cachoeira, localizadas no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pretendem fechar a avenida Torquato Tapajós na manhã desta terça-feira (30). A ação, segundo os líderes comunitários, está prevista para às 9h e é realizada em forma de protesto pelas constantes quedas de energia e falta de abastecimento de água nas localidades.

Segundo o presidente da comunidade Parque São Pedro, Ronaldo Alves Oliveira, há cerca de 280 famílias prejudicadas no local, inclusive, comerciantes que têm perdido produtos. Ronaldo declarou ainda que os moradores da comunidade estão há oito dias sem o fornecimento de água.

As ruas afetadas são Cristo Rei, São Tomé, Paraíso, Monte Orebe, Bons Amigos, Bom Jardim, São Joaquim, 19 de Janeiro, Das Palmeiras, São Carlos, Santa Helena, Parintins e Santa Etelvina, além da avenida São Pedro e parte da Goiânia.

O presidente comunitário disse que a justificativa que recebem da Manaus Ambiental é que “as constantes quedas de energia nas comunidades próximas afetam o abastecimento de água”.

“Isso é incompetência deles. Um pai de família sai às 6h para trabalhar sem tomar banho e volta quase meia-noite sem poder fazer o asseio antes de dormir. O mais engraçado é que as ruas são próximas ao reservatório que enche, transborda e não leva água às casas”, criticou Ronaldo.

O líder da comunidade Pontal da Cachoeira, que não quis ter seu nome divulgado, disse que as contas chegam todo mês para os moradores e confirmou as quedas de energia no local.

“Somos pressionados pelos moradores para cobrar as melhorias e, por isso, já estamos com carros de som nas ruas convocando a população para o manifesto de amanhã”, disse o líder da Pontal.

Em resposta ao Portal EM TEMPO, a concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade disse que o serviço já foi encaminhado para vistorias técnicas e que, após este processo, emitiriam um parecer sobre o caso.

A Eletrobras Distribuição Amazonas não respondeu ao e-mail e não atendeu as ligações da equipe de reportagem.

Por equipe EM TEMPO online