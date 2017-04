Moradores de comunidade reformam praça e criam ‘Espaço do Conhecimento’

É sempre bom lembrar do tempo de infância onde, no fim da tarde, a criançada se divertia brincando na rua, enquanto os pais jogavam conversa fora com os vizinhos na frente de suas casas. Na atualidade, pode até parecer impossível, mas essa ainda é uma realidade para os moradores do conjunto Flamanal, localizado no bairro Planalto, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

No local, a comunidade arregaçou as mangas e revitalizou a praça das Flores, situada no próprio bairro. O logradouro, atualmente, possui o “Espaço do conhecimento”, com pelo menos 1,5 mil livros, todos guardados em geladeiras que foram recicladas para abrigar o acervo e protegê-lo das ações do tempo e das chuvas.

A ideia partiu do publicitário Gilberto Ribeiro da Silva, 60, que é também líder comunitário do conjunto. “Começamos o trabalho de renovação da praça há três anos. Por se tratar de uma área de preservação permanente, havia muitos caramujos que invadiam as residências, fora que por não ser utilizada, a praça acabava ficando deserta, sendo ponto comum para a ocorrência de assaltos”, disse.

Hoje, Dia Mundial do Livro, data mais que especial para Gilberto Silva, que conta como iniciou o projeto de abraço da comunidade aos livros, cujo investimento, emanou dos próprios moradores que desfrutam do espaço. “Temos uma quadra de basquete de rua, onde crianças e jovens praticam o esporte no fim da tarde. E espaço de leitura que, para montá-lo, recolhemos doações de livros de todos. Esse espaço, pode ser usado por todo mundo, desde que zele por ele para outros possam desfrutar também”, comentou o publicitário.

Oportunidade

Ainda de acordo com o líder comunitário, a praça não serve apenas para lazer, mas um local para ajudar os próprios residentes a conseguirem uma renda extra. “Em tempos de crise, alguns vizinhos estão desempregados e aproveitam os dias de sexta e sábado para vender lanches e artesanato na praça, todos se beneficiam”, contou.

Para a moradora, a pedagoga Ana Paula Campos, 45, o espaço é perfeito para levar seu filho de três anos para brincar. “Moro aqui há dois anos, sempre levo o Enzo para dar um passeio e brincar com outras crianças no fim da tarde, a praça é bem movimentada. Este é uma lugar agradável e por ser arborizado, o clima fica bem gostoso, e ele (Enzo) se diverte muito, principalmente com o livros disponíveis”, relatou a moradora do local.

União para construir espaço

O publicitário Gilberto Silva revelou que os recursos financeiros são adquiridos por meio de bingos e rifas feitos na própria praça e que o próximo passo é construir um playground para as crianças.

“Nós conseguimos dinheiro para investir no espaço, por meio de rifas e bingos, tendo como prêmio de cestas básicas, chocolates ou outros objetos. Queremos agora fazer um playground para as crianças brincarem e uma academia a céu aberto para os adultos poderem cuidar da saúde”, disse Gilberto Silva.

A aposentada Marilda da Cruz Fonseca, 86, mora há seis anos no bairro. Ela conta que desde que o local foi revitalizado os moradores fazem festas de confraternização.

“É muito bom, a gente se reúne cada um coopera e fazemos a festa. Geralmente no período de Páscoa e fim de ano”, afirmou com animação.

Bárbara Costa

EM TEMPO