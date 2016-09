Moradores de comunidade no quilômetro 24 da AM-070 interditam via durante protesto

Em protesto, moradores da comunidade da Cachoeira, no quilometro 24 da AM-070, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), fecharam parte da rodovia na manhã desta quarta-feira (7), causando um grande congestionamento. Eles reivindicam o asfaltamento das ruas da comunidade, que se encontram em estado de abandono.

O ato começou por volta das 9h e durou cerca de duas horas. Os manifestantes usaram pedaços de madeiras e pneus para fechar, por 30 minutos, as duas vias da estrada. Mais de 100 pessoas participaram do protesto.

De acordo Kátia Guedes, 44, moradora da comunidade da Cachoeira, a manifestação é para reivindicar o asfaltamento das ruas da localidade, pois estão cheios de buracos, o que vem prejudicado os moradores.

“Nasci e me criei nessa comunidade e sempre esperamos pela pavimentação, pois as crianças desse ramal estudam no Distrito de Cacau Pirera e na sede do município. Elas enfrentam dificuldades diariamente para ir à escola, já que ramal está horrível. Quando chove, a situação piora mais ainda, os ônibus escolares atolam e os alunos ficam ilhados. Com isso, as crianças acabam perdendo o entusiasmo pelos estudos”, disse a moradora.

Além de prejudicar o transporte dois estudantes, a mulher informou que o turismo local também fica bastante afetado, devido às condições do ramal que dá acesso a Cachoeira do Castanho.

“O turismo também ficou bastante prejudicado com essa situação. Antes, várias pessoas vinham prestigiar a nossa cachoeira, porém, com o estado atual do ramal, as visitas estão sendo bem poucas. Na última campanha do governador, ele prometeu que iria asfaltar o nosso ramal, mas até hoje não cumpriu a promessa”.

Conforme a Polícia Militar do município, o protesto terminou de forma pacifica, somente o trânsito foi afetado.

Devido ao feriado, várias pessoas estavam na estrada com destino aos balneários e com a interdição da via o congestionamento formou cerca de um quilômetro, segundo a PM.

Por equipe EM TEMPO Online

Com informações de João Paulo Oliveira