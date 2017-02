Moradores de 7 áreas recebem consultas e exames gratuitos

O Programa Manaus Saúde Itinerante, que leva consultas e exames para locais de grande demanda por serviços de atenção básica em saúde na capital, dá continuidade aos atendimentos em sete áreas da cidade.

Nestas localidades, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mantém, ao longo desta semana, a oferta de exames de imagem e atendimento odontológico ambulatorial. Serão realizados exames preventivos (30 por dia), mamografias (40) e ultrassonografias (50). Estas últimas são do tipo abdominal total, abdominal superior, transvaginal, pélvica, obstétrica, vias urinárias, tireoide, mama e próstata via abdominal.

Unidades Móveis de Saúde da Mulher realizam atendimento à população em quatro bairros. Uma unidade irá prestar os serviços, até o dia 9, no Conjunto Viver Melhor 1, segunda etapa, na rua Araraboia (Lago azul). Outra, até o dia 10, no bairro Tancredo Neves, na rua Turmalina azul (antiga Rua da Paz). A terceira fará atendimentos, até o dia 13, no Grande Vitória, na rua Democracia (em frente à Igreja Universal). A quarta unidade estará, até o dia 14, no Nova Esperança, na rua dos Canudos (ao lado da quadra do Cophasa).

As Unidades Móveis de Saúde Odontológicas, que oferecem atendimentos odontológicos ambulatoriais, estarão em três bairros. Uma delas ficará junto à Unidade de Saúde da Mulher, no bairro Nova Esperança, até o dia 8 de fevereiro. Outra irá atender no Centro, na rua Silva Ramos (em frente ao Grupo Escolar Ribeiro Cunha), até o dia 24 de fevereiro.

Os bairros Lírio de Vale e Redenção irão receber, simultaneamente, as Unidades Móveis de Saúde Odontológica e Médico-Laboratorial. Esta última oferece consultas generalistas e pediátricas, coleta de exames de laboratório, além do serviço de farmácia. Até o dia 7, na avenida Central (lado da quadra de esportes), no Lírio do Vale 2. Até o dia 9, na rua Sucupira (esquina com a Santa Clara), no bairro Redenção.

Para realizar mamografia é necessário apresentar cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de residência, Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) e, no caso de mamografia, requisição médica para as mulheres que têm menos de 50 anos. Para se consultar com os médicos generalistas ou pediatras é necessário apresentar RG, CPF ou Certidão de Nascimento, se menor de idade. Para coletas de exames laboratoriais apresentar solicitação dos exames, RG, CPF ou Certidão de Nascimento, se menor de idade.

