Moradores da Zona Leste serão contemplados com serviços do PAC Alternativo neste sábado

Serão emitidas as primeiras e segundas vias do Registro Geral (RG) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) no próximo sábado, 5, no 7º Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) Alternativo, das 09h às 16h, no Shopping Cidade Leste situado na rua Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste. Na ocasião serão também disponibilizados os serviços de fotografia e cópia de documentos.

Para emissão do RG serão distribuídas 600 senhas. Para solicitar o documento, é necessária certidão de nascimento e, se casado, apresentar certidão de casamento e em ambos casos levar comprovante de residência atual. Se o comprovante estiver em nome de outra pessoa, ele deve ser assinado pelo proprietário na parte de trás e deve-se apresentar cópia do RG do mesmo. Se quiser que o CPF conste no RG, deve-se apresentar o documento e a declaração ou extrato emitido pela Receita Federal em que conste que o mesmo está válido. Menor de 18 anos dever estar acompanhados de pai ou mãe ou um dos avós.

Para CPF, as senhas vão ser ilimitadas. Para solicitar a 1ª via, é preciso apresentar certidão de nascimento ou de casamento ou RG, título de eleitor e comprovante de residência atual. Menor de 18 anos deve estar acompanhado de pai ou mãe ou, ainda, um dos avós. Para a 2ª via são necessários RG e Título de Eleitor, os dois originais, além do número do CPF.

Com informações da assessoria