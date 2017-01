Vídeo: moradores da Zona Leste fazem barricadas e pedem ajuda

Aproximadamente 50 pessoas participam de uma manifestação nesta segunda (23), na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O grupo reivindica ajuda para todos os moradores da área que sofreram prejuízos ocasionados pela chuva forte que atingiu a cidade neste domingo (23).

Segundo informações da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as pessoas fecharam a via próximo ao Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat), com pedaços de madeira, pneus e colchões. Os manifestantes ainda chegaram a colocar fogo nos objetos.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), os moradores estão com caixa de som, fazendo muito barulho e reclamando que tiveram suas casas alagadas e, até o momento, nenhum funcionário da Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) foi ao local para cadastrá-los.

Enquanto o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que há outras quatro manifestações ao mesmo tempo na região do Jorge Teixeira – nas ruas Sapucaia, Janamba e Hilário Gurjão. De acordo com os bombeiros, houve muito fogo e os manifestantes estão muito agressivos e irão atuar apenas quando eles se acalmarem.

Moradora do Braga Mendes, Cátia de Souza, 29, reclama que perdeu todos os eletrodomésticos. “Meus aparelhos foram afetados. Perdi fogão, geladeira, os lençóis”, contou.

Segundo a Semmasdh, uma equipe foi hoje à tarde, por volta das 14h, para visitar o local, mas ainda não tinham retornado com o relatório das informações obtidas.

Manoela Moura

EM TEMPO