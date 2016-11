Moradores da Arthur Bernardes protestam contra atraso em aluguel social e bloqueiam via no São Jorge

Reivindicando o pagamento de benefícios sociais atrasados, cerca de 50 representantes de famílias da comunidade Arthur Bernardes, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, interditaram na manhã desta sexta-feira (11), por volta das 10h, o trecho da ponte do São Jorge, que liga a região ao Centro da cidade.

Na ocasião, os manifestam alegam estarem sendo humilhados pelo governo do Amazonas, que não realiza, há dois meses, o repasse do valor referente ao aluguel social que beneficia vítimas do incêndio em novembro de 2012, quando o fogo destruiu a moradia de 543 famílias.

A auxiliar administrativa, Ingrid Gomes, 25, que teve a casa consumida pelo fogo, informou que a ação tem por fim cobrar o pagamento de alugueis sociais referente aos meses de outubro e novembro, que totalizam o valor de R$ 800.

“Cada mês é R$ 400. Para minha família não ser despejada na rua, muitas vezes eu preciso usar o salário do meu trabalho para poder pagar o aluguel. Aí a gente fica na esperança de receber o benefício do governo para poder comprar alimento”, revelou.

Conforme relatos dos moradores, o valor destinado ao pagamento dos benefícios é liberado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM), que repassa à Caixa Econômica Federal (Caixa); banco que deposita o pagamento em contas correntes.

Para Ingrid, o acordo que Estado fez com as famílias só valeu em papel, pois não se concretiza na vida real. “Fora os alugueis, tem famílias que estão aguardando até hoje as indenizações, que variam de R$ 5 mil à 150 mil. Já se passaram quatro anos e é sempre a mesma enrolação”, informou.

Os manifestantes alegam, ainda, que as famílias vítimas do incêndio deveriam ser contempladas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), por meio do projeto ‘Minha casa, minha vida’, do governo federal, mas até o momento nada foi feito.

“Eles fizeram só uma maquiagem no terreno. Retiraram as casas que foram queimadas, aterraram com barro toda a área, fizeram o nivelamento, mas ficou só nisso mesmo. A obra parou no tempo e ninguém sabe dar uma posição a respeito”, destacou o presidente da associação de moradores da comunidade, Leonardo Santo, 56.

Questionada pela reportagem do Portal EM TEMPO, a Sefaz informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que, de fato, os pagamentos estão atrasados há dois meses, e ressaltou que o Estado está tentando buscar os recursos para honrar o compromisso, porém, não há previsão para regularização, pois, por enquanto, não há dinheiro em caixa e o governo está priorizando áreas como saúde e educação.

Veja o vídeo:



Isac Sharlon

Portal EM TEMPO