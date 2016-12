Moradores da Açutuba realizam ação ´Praia Limpa´

Moradores da comunidade do Açutuba, localizada no quilômetro 30 da AM-070, no município de Iranduba (a 27 quilômetro de Manaus), realizam na manhã deste sábado (17) a ação ´Praia Limpa´. O objetivo é recolher o lixo e outros resíduos abandonados nas praias, igapós e vias de acesso à Costa do Açutuba.

Com o mutirão, os comunitários esperam sensibilizar os moradores e visitantes sobre a importância de manter o ambiente limpo, alertar às autoridades para que atuem na solução dos problemas de limpeza da Açutuba, além de demonstrar ao público, a capacidade de organização e atuação da comunidade local.

O ponto de concentração será no café da praia, localizado a 100 metros antes do fim do ramal de Açutuba, ao lado esquerdo, às 8h da manhã. Depois haverá instruções sobre a ação de limpeza da praia, divisão das equipes, distribuição de material de limpeza e de material de identificação das equipes participantes.

A organização e realização do evento é uma iniciativa da própria comunidade que há tempos vem tentando chamar a atenção dos órgãos responsáveis para com os problemas ambientais na localidade, mas não obteve qualquer tipo de ajuda.

Com informações da assessoria