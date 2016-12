Moradores colocam placa após acidente

O ‘Olho na Rua’ do Jornal EM TEMPO, dessa sexta-feira, mostrou a medida que os moradores do bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, adotaram para evitar mais acidentes de trânsito no cruzamento das ruas Dr. Dalmir Câmara com Senador Cunha Melo.

Uma placa de “Pare” improvisada em um pedaço de plástico foi colocada nos fios de alta tensão para dar mais “uma força” à sinalização de trânsito que já existe no local.

O objetivo, segundo os moradores, é alertar os condutores, que mesmo cientes da regulamentação de trânsito, passam no local utilizando a “lei do mais forte” (o carro mais pesado e o motorista mais ignorante).