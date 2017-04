Moradores cobram soluções para entrega de apartamentos na BR 174

Cinco anos após o prazo previsto para a entrega de apartamentos do Condomínio Residencial Verona Premium, na avenida Cláudio Mesquita, km 1 da BR 174, sentido Centro-bairro, mais de 300 famílias ainda estão sem receber seus imóveis.

Dos 1.168 aptos, divididos em 146 blocos, previstos para serem entregues no segundo semestre de 2012, já incluindo todas as prorrogações, apenas 826 foram entregues aos proprietários – após acordo com a Defensoria Pública da União – os outros 342 aguardam a posição da construtora, a Premium Engenharia Ltda.

A construtora abriu falência no início de 2013, entregou todos os documentos, liberando o seguro para ser acionado e, assim, a responsabilidade ficou sob os cuidados da financiadora Caixa Econômica Federal, que deveria abrir licitação para a contratação de nova construtora.

Com a demora, foi criada a Associação dos Mutuários Verona que reúne todos os que adquiriram a propriedade, tendo recebido ou não o imóvel. Além do grupo que ainda não recebeu o apartamento, há os que receberam e reclamam que o empreendimento não foi entregue como prometido, faltando ainda as quadras poliesportivas e churrasqueiras.

A presidente da associação, Luciana Nascimento, 47, conta que os apartamentos foram comprados em 2009 e algumas pessoas, inclusive, já concluíram o pagamento e por isso cobram uma solução para o problema. “Fui até Brasília falar com o presidente da Caixa. Conversei com o gerente em Manaus e eles nos disseram que não podiam terminar a construção porque tinham uma multa ambiental. Depois disseram que era porque precisava ter uma rotatória na frente do condomínio. Nós estamos indignados com essa demora, estamos sendo feitos de palhaço. Queremos que pelo menos nos autorizem a entrar e começar a morar, porque eles não entregam, nem concluem e o que está lá está sendo destruído pelo tempo”, reclamou.

Ainda em 2013, o procurador Rafael da Silva Rocha, do Ministério Público Federal, abriu inquérito para uma investigação sobre o atraso na construção da obra. Em julho de 2016, os moradores fizeram um protesto em frente ao local para pressionar os agentes da Caixa a darem uma resposta favorável à continuidade da construção do empreendimento.

A presidente da associação informou ainda que a empresa RD Engenharia teria vencido a licitação para terminar a obra. A equipe do EM TEMPO entrou em contato com o diretor-técnico da construtora, Daniel Leitão, que afirmou não ter informações sobre o assunto e que somente a Caixa poderia esclarecer as dúvidas sobre o embargo da obra.

A Caixa Econômica Federal informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que a contratação referente ao Condomínio Verona Premium, em Manaus, trata-se de operação de Mercado, e conforme a lei n 4.591/64 (Lei de Condomínios e Incorporação Imobiliária), nessas operações o banco atua como agente financeiro, não cabendo as responsabilidades de construtor, vendedor ou incorporador.

A Caixa esclareceu ainda que não há embargo à obra e que o seguro garantia vinculado à operação de financiamento à produção foi acionado e estão articulando uma solução adequada com a participação da seguradora.

Laize Minelli

EM TEMPO