Moradores ateiam fogo em pneus e fecham principal via da Zona Leste após chuva

Moradores do bairro Armando Mendes fecharam, na tarde desta sexta-feira (13), a avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus, em protesto após a forte chuva que atingiu a cidade nesta manhã e início da tarde. O ato foi realizado por moradores da comunidade Sharp, próximo a Bola do Armando Mendes.

Segundo informações da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), cerca de 25 pessoas reclamavam que as residências foram alagadas e, por isso, colocaram fogo em pneus. O objetivo da ação foi de impedir a passagem de veículos pela via, que é uma das mais movimentadas avenidas da Zona Leste.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado pelos PMs para conter as chamas no lugar, além de dar o apoio necessário para desobstruir a via.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), agentes fazem o monitoramento da área e o desvio dos veículos do local interditado. Às 16h42, o trecho Armando Mendes em direção ao bairro São José foi liberado.

Manoela Moura

EM TEMPO