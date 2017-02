Moradora do Prosamim ganha bolsa de estudos por se destacar em curso de informática

A moradora do Parque Residencial do São Raimundo, bairro São Raimundo, Claudia Valéria Rodrigues Ferreira, 27 anos, foi a contemplada com uma bolsa de estudos para um curso de graduação ofertado pelo Projeto Futuro.Você, promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) em parceria com a empresa EyesNWhere (ENW).

Claudia Valéria, juntamente com 20 alunos, cursou o módulo de informática básica do projeto que foi concluído em dezembro de 2016. Por ter sido uma das alunas que mais se destacou durante o curso, além da bolsa de estudos Claudia ganhou um contrato de estágio na ENW.

“O curso que fiz no Prosamim mudou muito a minha vida em tudo e me fez mais segura de mim”, declarou Claudia Valéria, que começou, nesta semana, o curso de Administração que será financiado pela empresa ENW. “Minha expectativa é ser uma profissional de sucesso”, acrescentou Claudia.

Cursos gratuitos

Por meio do Futuro.Você, lançado em abril de 2016, os moradores do residencial tiveram acesso a cursos de capacitação gratuitos, como finanças pessoais, manutenção de redes, computadores e impressoras, ministrados por colaboradores voluntários da empresa ENW.

As aulas foram realizadas no escritório de Sustentabilidade do Programa Social e Ambiental do Igarapés de Manaus (Prosamim), localizado dentro do Parque Residencial São Raimundo, onde foram disponibilizados para os alunos um laboratório com computadores e link de internet.

