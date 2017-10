Morador de rua invade terreno para roubar frutas e encontra corpo em decomposição

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado por um morador de rua, na manhã desta sexta-feira (20), por volta das 9h, dentro de uma casa abandonada em um terreno baldio, situado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi localizada após um morador de rua invadir o terreno para furtar frutas.

“O morador de rua relatou que estava no local pegando mangas e sentiu o mal cheiro vindo de dentro da casa. Ele decidiu entrar na casa e percebeu os rastros de sangue que levavam até o banheiro, onde o corpo foi encontrado”, disse o tenente Michel, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda segundo o tenente, quando a equipe policial entrou no imóvel notou que o corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição, com sinais de tortura e ainda poderia ter sido carbonizado.

“Encontramos a ossada do corpo em meio a muitos objetos queimados, inclusive partes do corpo estavam um pouco escuras, mas somente a perícia vai apontar se realmente atearam fogo nele”, informou o oficial.

Segundo ambulantes e comerciantes da área, a cena do crime costuma ser frequentada por usuários de drogas e moradores de ruas. “O proprietário já havia fechado uma entrada do terreno, mas as pessoas pulam o muro e ficam aí dentro. Já faz dias que sentimos esse mal cheiro por aqui”, disse um vendedor, de 30 anos, que pediu para não se identificar.

O Instituto de Criminalista (IC) esteve no local realizando os trabalhos de perícia e constatou que a vítima sofreu um trauma cranioencefálico, possivelmente ocasionado por uma lesão.

A equipe descartou a possibilidade da vítima ter sido carbonizada. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal, onde aguarda identificação.

Daniel Landazuri

EM TEMPO