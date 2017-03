Morador de rua é morto a facadas e a pauladas no São José

Um morador de rua, identificado apenas como “Matheus”, de aparentemente 25 anos, foi morto a facadas e a pauladas em frente de uma residência, situada na rua Varre Vento, bairro São José 1, Zona Leste, por volta das 1h deste domingo (26). De acordo com testemunhas, Matheus era deficiente mental e costumava pedir comida na casa de moradores desde que os pais da vítima se mudaram de bairro e deixaram ele no local. A vítima era usuária de drogas.

Segundo o aposentado Cícero Pereira, 77, “Matheus” costumava dormir na frente da residência onde foi morto. Chovia bastante durante a madrugada. O morador de rua foi morto com uma facada no peito e a pauladas por pessoas não identificadas.

“Foi triste a morte do rapaz. Alguém que fez isso com ele é perverso, porque ele tinha problemas de cabeça, mas não era uma má pessoa. Apesar de perturbar muita gente e, por isso muitas pessoas não gostavam dele, ele fazia isso pelo problema que ele tinha”, lamentou.

O aposentado disse ainda que “Matheus” também dormia na frente da casa dele e pedia alimentação todas as vezes em que via o aposentado. “Eu dava pão para ele todas as manhãs. Ele vivia andando pelas ruas sozinho depois que a família se mudou”, disse Pereira.

Um outro morador do bairro, que não quis se identificar, afirmou que “Matheus” era usuário de drogas e que isso pode ter motivado a morte dele.

Conforme o Instituto Médico Legal (IML), a vítima trajava calça jeans, tinha uma tatuagem de carpa na perna direita.

Ana Sena

EM TEMPO