Morador de rua é internado em estado grave, após ser atingido a tiros na Zona Leste

Um morador de rua, identificado como Adriano de Souza, de 21 anos, foi atingido por dois tiros nas costas na madrugada desta quarta-feira (23). A vítima foi baleada em área de invasão no bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus.

Adriano foi socorrido por moradores e levado em uma motocicleta para o Hospital Platão Araújo, por volta de 1h30 da madrugada. r

De acordo com o policial militar que faz a segurança do hospital, Adriano chegou consciente à unidade hospitalar e teria informado que dois atiraram nele em via pública. O homem não informou a rua onde ocorreu o crime. A motivação do crime ainda é desconhecida.

A vítima passou por cirurgia e continua internado na unidade de saúde. O estado de saúde de Adriano é considerado grave.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

