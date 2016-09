Morador de rua é espancado após tentar roubar celular de mulher no Centro

Um homem, não identificado, foi espancado por populares, na tarde desta segunda-feira (26), na rua José Clemente, Centro de Manaus, após uma tentativa frustrada de assalto. Segundo a polícia, ele era morador de rua e usuário de drogas.

A equipe da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informou a reportagem do EM TEMPO online que o homem tentou roubar o celular de uma senhora, também não identificada, que passava pelo local. Os populares da região, ao testemunharem o fato, derrubaram o indivíduo e o espancaram.

De acordo com a polícia, o suspeito, que ficou bastante ferido, era conhecido na área por cometer furtos e roubos.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que passava no local, socorreu o homem e o encaminhou para o Hospital e Pronto Socorro 28 de agosto. Não há informações sobre o seu estado de saúde. O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por equipe EM TEMPO online