Morador de rua conhecido como ‘Lourinho’ é morto a tiros no Jorge Teixeira

Na madrugada desta quinta-feira (11), um homem identificado apenas como Jhony, de apelido “Loirinho”, de 27 anos, foi assassinado com três tiros, na rua Mogi dos Campos, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

“Ouvi os disparos e olhei pelas grades da varanda da minha casa, vi dois homens correndo para o rip-rap”, disse uma dona de casa de 45 anos que preferiu não ter o nome divulgado.

De acordo com peritos do Departamento de Polícia Técnico-científica (DPTC), que estiveram na cena do crime, a vítima foi atingida com três tiros que acertaram a cabeça, costas e o braço direito de “Loirinho”.

Policiais da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), atenderam a ocorrência, mas até a publicação dessa matéria ninguém havia sido preso.

Pessoas que conheciam Loirinho das ruas do Jorge Teixeira, disseram que o morador de rua costumava cometer roubou e assaltos pela região, além de ser usuário de drogas, o que levantou a suspeita do homicídio se tratar de um acerto de contas.

O corpo de Jhonny foi levado ao Instituto Médico Legal, onde aguarda identificação dos familiares. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO