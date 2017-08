Morador de Itacoatiara ganha R$ 1,6 mi na Lotofácil

O sorteio aconteceu nessa segunda-feira (14) – ABr

O mais novo milionário do Brasil é morador do município de Itacoatiara (a 176 Km Manaus). Ele acertou os 15 números da Lotofácil número 1550 e ganhou, sozinho, o prêmio de R$ 1.649.667,73, em sorteio realizado na tarde dessa segunda-feira (14), em São Paulo. Os números sorteados foram 3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24 e 25, conforme consta no site da Caixa Econômica Federal.

Leia também: Apostador de Manaus ganha mais de meio milhão de reais em sorteio da Lotofácil

Outras 731 apostas obtiveram 14 acertos na Lotofácil e ganharam o premeio no valor de R$ 991,00. Mais 25.237 apostadores ganharam o prêmio de R$ 20 cada por acertarem 13 números; 210.990 pessoas acertaram 12 números e ganharam R$ 8 cada; e 104.0070 apostadores conseguiram acertar 11 números e levaram R$ 4 cada.

O próximo sorteio acontecerá nesta quarta-feira (16) e tem estimativa de prêmio de R$ 1,7 milhão. A aposta custa R$ 2. Na Lotofácil são sorteadas 15 dezenas dentre as 25 disponíveis e ganha um prêmio quem acerta de 11 até 15 números dentre os sorteados.

O saque de valores abaixo de R$ 1.903,00 são retirados diretamente nas casas Lotéricas, acima dessa quantia a premiação deve ser solicitada em uma agência da Caixa Econômica Federal.

EM TEMPO

Leia mais:

Quina acumula e próximo prêmio chegará a R$ 17 mi

Mega- Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 4,5 milhões

Mega-Sena sorteia R$ 6 milhões nesta quarta