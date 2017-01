Morador da Zona Leste desaparece ao sair de casa

A Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pede a colaboração de todos na divulgação da imagem do autônomo Leonardo Vasconcelos Praia, 32, desaparecido desde a manhã do último dia 20 de janeiro. Ele saiu de casa para trabalhar e não retornou para casa.

De acordo com o primo dele, Alício da Silva Miranda Junior, no dia em que desapareceu Leonardo teria saído por volta das 8h da casa onde mora, localizada na Rua Dominica, bairro Mauazinho, Zona Leste. Na ocasião, ele teria informado que iria trabalhar, no Centro da cidade. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Leonardo, ligar para os números: (92) 99506-8840 ou 99221-3395.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Com informações da assessoria