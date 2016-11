Montadora britânica mantém a tradição e aposta no estilo retrô para lançamento de motocicleta em 2017

Os apaixonados por motocicletas estilo retrô já podem se deliciar com as imagens do lançamento 2017 da britânica Triumph, que lançou em Londres a nova Bonneville Bobber. A motocicleta, que tem visual autêntico e original, traz as principais características da linha Bonneville, como assento individual e mais baixo, guidão amplo, rodas raiadas e para-lama em aço.

Um dos elementos principais em qualquer motocicleta da linha Bonneville é seu design e, neste quesito, a Bonneville Bobber 2017 não foge à regra, trazendo princípios de estilo minimalista, mantendo a tradição da montadora para a linha.

Seu visual é característico, contando com exclusivo assento único e baixo, farol e tanque com acabamento minimalista, guidão mais amplo, rodas raiadas e para-lama em aço, elementos característicos e únicos das motocicletas da linha.

Trazendo o já conhecido motor de 1.200cc que equipa a nova linha Bonneville T120, a nova Bonneville Bobber 2017 conta com motorização de dois cilindros High-Torque (HT), traz arrefecimento líquido e transmissão de seis velocidades.

O motor conta com potência de 80 cavalos a 6.500 rotações e traz torque de 10,5 quilograma força vezes metro (kgf.m) a 3.100 rotações, garantindo melhor desempenho mesmo em rotações mais baixas. É uma boa potência e ótimo torque para o estilo da motocicleta.

A motocicleta será equipada com freios ABS de última geração, sistema de aceleração eletrônico ‘Ride by Wire’, dois modos de condução (estrada e chuva), controle de tração e lanterna traseira de LED, entre outros itens.

O modelo traz diversos equipamentos em seu pacote tecnológico e de segurança, como acelerador eletrônico Ride by Wire, painel de instrumentos digital e também modos de pilotagem distintos, com ajustes Rain e Road (para dias de chuva e condução em estrada).

A montadora afirma que o modelo tem intervalo de manutenção sugerido de 16 mil quilômetros. No quesito personalização, a novidade “dá show”, sendo possível escolher entre mais de 150 itens para personalizar o modelo ao seu gosto.

A montadora ainda não informou os valores e a data de chegada da Triumph Bonneville Bobber 2017 ao mercado, mas é esperado que ela faça sua estreia mundial logo no começo do ano, chegando em breve ao mercado brasileiro.

