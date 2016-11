Montador é preso suspeito de estuprar colegas da filha em piscina no Petrópolis; vítimas têm 9 e 10 anos

Um montador de 38 anos foi preso no fim da tarde deste domingo (13), suspeito de estuprar duas crianças, sendo uma de 9 e outra de 10 anos. O crime ocorreu em um condomínio, situado na rua Campos do Jordão, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o suspeito morava no mesmo condomínio que as vítimas. Na ocasião, as crianças estavam brincando com a filha do montador de quatro anos, quando decidiram entrar na piscina. Nesse momento o homem passou a tocá-las nas pernas e na região genital.

As crianças relataram o que havia acontecido às suas mães que, imediatamente, acionaram os policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que prenderam o suspeito.

Ao chegar na Depca, foi constatado que o homem já tinha passagem pela polícia por estupro. Após os procedimentos na unidade policial, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde irá permanecer à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO