Montador é assassinado no Nossa Senhora de Fátima

O montador Janderson Oliveira dos Santos, 26, foi assassinado com cinco tiros no peito, na noite do deste sábado (15), em frente a residência dele, na rua Apocalipse, loteamento Nossa Senhora de Fátima 1, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. A vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro Platão Araújo, onde foi submetida a atendimento médico, mas acabou morrendo horas depois.

Conforme as investigações, o crime foi um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, uma vez que Janderson era usuário.

Familiares da vítima se recusaram a falar sobre o crime a reportagem.

Segundo a Polícia Civil, Janderson estava em frente a casa dele, quando um homem não reconhecido, que estava andando, se aproximou do montador, tirou um revólver da cintura e atirou cinco vezes contra Janderson que foi atingido no peito. Depois dos disparos, o atirador fugiu correndo.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS). Familiares e testemunhas do crime foram intimados a depor na delegacia para ajudar na identificação do suspeito.

Ana Sena

EM TEMPO