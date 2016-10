Monica Iozzi é condenada a pagar indenização de R$ 30 mil a Gilmar Mendes

A atriz Monica Iozzi foi condenada a pagar R$ 30 mil de indenização a Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A notícia da condenação foi adiantada na coluna de Ricardo Boechat, na revista ‘IstoÉ’.

No dia 30 de maio, Iozzi fez um post no Instagram criticando a decisão de Mendes de conceder um habeas corpus ao ex-médico Roger Abdelmassih, condenado em 2010 a 278 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes.

Na ocasião, a atriz da Globo e ex-apresentadora do ‘Video Show’ publicou uma foto de Gilmar Mendes com uma faixa escrito ‘Cúmplice?’ acompanhada da legenda: “Se um ministro do STF faz isso nem sei o que esperar”.

A defesa de Mendes alegou que a atriz causou dano à imagem do ministro, que teria sido vítima de ofensa à honra. Inicialmente, foi pedido R$ 100 mil de indenização.

Para o juiz Giordano Resende Costa, que determinou a sentença, Monica é uma pessoa pública e, portanto, “sua liberdade de expressão deve ser usada de forma consciente e responsável”.

Costa ainda afirmou que a publicação da atriz sugeriu que o ministro teria agido com “cumplicidade ao crime de estupro, tornando questionável o seu caráter e imparcialidade na condição de julgador, fato suficiente para atingir a sua honra e imagem”.

Procurada por meio de sua assessoria, Monica Iozzi não se pronunciou.

Por Folhapress