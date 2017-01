Moisés vestirá a camisa 10 do Palmeiras em 2017

A camisa 10 do Palmeiras ficou vaga por dois dias. Depois da saída de Cleiton Xavier, o clube campeão brasileiro presenteou o meia Moisés, destaque na conquista do título nacional, com o simbólico número, já carregado por nomes como Ademir da Guia, Alex e Djalminha.

Para homenagear o meio-campista, a TV Palmeiras promoveu uma ‘caça ao tesouro’ na qual Moisés, após seguir as pistas, encontra a camisa 10 personalizada com o seu nome. O jogador não escondeu o orgulho.

“É uma honra vestir essa camisa que foi tão bem representada. Traz uma responsabilidade ainda maior”, destacou Moisés.

“Não dá para comparar o estilo de jogo deles [Alex, Djalminha e Ademir da Guia] com os meus, eles são mais técnicos, mais habilidosos. Mas vou sempre procurar honrar da melhor maneira possível. Estamos juntos e estou muito feliz pela responsabilidade. Se eu tenho essa responsabilidade é porque confiam em mim”, finalizou.

Folhapress