Modesto deve ser o novo presidente do Princesa

O Princesa do Solimões terá um novo mandatário a partir do ano que vem. Atualmente ocupando o cargo de diretor financeiro do clube, Modesto Alexandre confirmou candidatura à eleição para presidente do Tubarão do Norte. O pleito será realizado nesta sexta-feira (9), às 20h, na Câmara Municipal de Manacapuru. Até o momento, apenas ele manifestou o interesse de concorrer ao cargo.

“Na realidade, pelo estatuto, as eleições seriam na primeira quinzena de janeiro, mas como já estamos em cima da hora para montar o time, antecipamos. Eu, provavelmente, serei candidato à presidência. O doutor Marcelo seguirá como vice e estamos conversando para que o Lázaro D’Ângelo seja o diretor financeiro, mas há um impasse por conta da Federação”, explicou Alexandre.

D’Ângelo é atualmente diretor de futebol do interior da Federação Amazonense de Futebol (FAF) e também faz parte do quadro de associados do Princesa. O vínculo com a entidade, inclusive, é o que afasta o cartola da chapa do único pré-candidato ao cargo de presidente do Tubarão no momento. “Me convidaram, mas não aceitei, não posso”, se limitou a dizer.

Apesar de não ter sua chapa fechada, Alexandre já faz planos para o futebol alvirrubro. Sem o mesmo poderio financeiro das últimas temporadas, já que os principais colaboradores da equipe – Holofernes Leito, Raphael Maddy e Rone Barbosa – garantiram que não irão participar da próxima gestão do clube, a solução será apostas em jogadores locais.

“Tem que ter corte, vamos cortar algumas gorduras. A gente não pode entregar a presidência do clube para acontecer o que aconteceu com o Operário. Estamos tentando evitar que alguém se aproveite do momento. É claro que o Loló e o Raphael foram importantes, mas ninguém é insubstituível. Os caras chegaram no limite deles. Tenho certeza que se eu pedir uma ajuda, eles não irão negar”, afirmou o candidato.

Por conta da redução com gastos no futebol, Modesto garantiu que o técnico Zé Marco não estará à frente do Princesa em 2017. Para o comando da equipe, a opção também será caseira e velhos conhecidos foram lembrados pelo diretor financeiro, como os técnicos Marcos Piter e Aderbal Lana.

O presidente eleito ficará à frente do Princesa do Solimões no biênio 2017-2018. Ano que vem, o time de Manacapuru terá três competições em seu calendário: Copa do Brasil, Campeonato Amazonense e Série D do Brasileirão.

André Tobias

Jornal EM TEMPO