Moda Plus Size em Manaus: Rara Beleza oferece opções com estilo e qualidade

Moda plus sise oferece cada vez mais opções -foto: pixabay

A moda GG tem que ter cor, estilo e muita novidade. No Brasil, mais de 100 milhões de pessoas usam tamanhos grandes, e as vezes, existem dificuldades em encontrar um look que ofereça conforto em peças deste segmento.

Porém vestir-se bem, em roupas grandes de qualidade ficou mais fácil, com a abertura do mercado para o surgimento de lojas especializadas em moda plus size. É o caso da Rara Beleza Plus Size, localizada na Rua do Comércio n° 2A2, bairro Parque 10, zona Centro-Sul da capital. Na loja existem modelos de roupas que vão do 44 ao 60, estilosas e que seguem a tendência da moda e, ainda, respeitam o seu bom gosto.

Segundo a empresária Michelle Vasques, as peças tem uma modelagem e acabamento que valorizam o corpo das mulheres com curvas com muito conforto, beleza.

“A Rara Beleza está no mercado amazonense há três anos trabalhando com marcas voltadas especificamente para Plus Size. Temos todos os tipos de tecidos e peças, como: bermudas, blusas, calças, saias, vestidos e a cada dia temos mais e mais modelos diversificados”, explica Michelle Vasque, proprietária.

Além disso, a Rara Beleza tem conquistado e vestido os mulherões com variedade de tecidos, cores e estampas, abrangendo a moda casual, festa, fitness, praia e íntima. Tudo para fazer com que esse público não tenha mais dificuldade em encontrar o look ideal, no tamanho do seu bom gosto.

Veja mais opções de desconto no site ECONOMIZA MANAUS:

