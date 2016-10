‘Moda’ dos palhaços assustadores chega ao Amazonas; em Humaitá, 2 são detidos após perseguirem mulher

Imitando o que vem virilizando na internet nos últimos dias, onde pessoas vestidas de palhaço estão aterrorizando cidades do exterior e do Brasil, na noite dessa segunda-feira (18), dois jovens foram detidos após assustarem uma mulher no município de Humaitá (a 600 quilômetros de Manaus).

Na ocasião, os rapazes estavam bastantes maquiados e usando perucas. Um deles estava com uma camisa suja de tinta vermelha, simulando sangue, ambos usavam armas brancas, sendo um machado pequeno e um terçado.

A mulher, que não teve o nome divulgado, acionou a polícia e informou que estava sendo perseguida por dois homens vestidos de palhaços. A Polícia Militar realizou buscas e encontrou a dupla.

Na delegacia, os rapazes informaram que eram menores de idades, mas, devido não portarem os documentos, passaram a noite da delegacia.

Nesta terça-feira (18), eles serão ouvidos e os familiares terão que apresentar os documentos que comprovam suas idades.

Exterior

Em cidades dos Estado Unidos, os palhaços andam pelas ruas à noite, em parques e locais menos iluminados, de onde aparecem de forma repentina para assustar pedestres e motoristas. Uma conta no Twitter, intitulada ‘Avistamento de Palhaços’, tem mais de 100 mil seguidores e dezenas de fotos e vídeos feitos nos EUA e em outras partes do mundo.

No Brasil, o primeiro caso foi registrado na cidade de Goiânia, onde um homem vestido de palhaço – usando um serrote e perseguindo pessoas – foi registrado em fotos e vídeos o que deixaram a população da cidade assustada.

