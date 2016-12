Mobilização leva cerca de mil pessoas às ruas de Manaus contra o aedes aegypti

Com objetivo de engajar a população no combate do aedes aegypti, uma mobilização foi realizada neste sábado (3), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no Parque da Lagoa do bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. Durante a ação foram distribuídos materiais educativos que alertam para a eliminação de focos do mosquito nas residências.

O titular da Semsa, Homero de Miranda Leão Neto, destacou que o momento é de comemorar os bons resultados do Levantamento de Índice Rápido para Aedes Aegypti (Liraa), “conquistados com trabalho contínuo de combate e prevenção”.

“Aqui em Manaus, todo dia é dia ‘D’. Esse resultado que o Liraa apresentou é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido durante o ano todo. A prefeitura busca a diminuição do risco de proliferação do Aedes Aegypti, como consequência, dos casos de dengue, chikingunya, e, principalmente, da zika – que continua sendo uma grande preocupação”, disse.

Durante a concentração, os agentes da saúde além de mostrarem os resultados do Liraa, distribuíram o ‘check list 10 minutos’ que ajudam as pessoas a fazerem inspeção nas residências semanalmente.

Segundo a sub-secretária de gestão de saúde, Lubelia Sá Freire, as ações realizadas são oportunas, principalmente, devido ao período de chuvas na cidade, para alertar a população sobre a ajuda no combate ao mosquito.

“Estamos no período em que a chuva é mais intensa, o que facilita a formar criadouros do mosquito. Temos as brigadas que trabalham na eliminação dos focos em escolas e também fábricas do distrito. Mas é importante que as pessoas cuidem das suas casas também”, enfatizou.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO