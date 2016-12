Mobilização de combate ao aedes aegypti é realizada neste sábado em Manaus

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) realiza, neste sábado (3), uma mobilização para o combate do aedes aegypti, mosquito transmissor do zika vírus, que também é vetor da dengue e da chikungunya. A concentração será às 9h30, no Parque Lagoa do Japiim, na avenida General Rodrigo Otávio, Zona Sul de Manaus.

O objetivo é orientar e alertar a população sobre a importância em eliminar os criadouros do mosquito, através da inspeção semanal utilizando o ‘check list 10 minutos contra o Aedes’ em suas residências.

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, e o secretário municipal de Saúde, Homero de Miranda Leão Neto, estarão à frente das ações do ‘Dia D’ que incluem distribuição de materiais educativos, palestras, rodas de conversa, apresentação de vídeos e orientações aos usuários sobre doenças transmitidas pelo Aedes.

“Evitar a proliferação do mosquito é uma ação que tem impacto positivo na redução do número de casos de dengue, zika e chikungunya”, destaca Homero de Miranda Leão.

Com informações da assessoria