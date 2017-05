Mobilização contra o uso do tabaco em Manaus começa nesta segunda

Como parte da programação referente ao Dia Mundial Sem Tabaco, 31 de maio, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) inicia na próxima segunda-feira(29), ações de sensibilização sobre os prejuízos para a saúde causados pelo uso do tabaco.O evento acontecerá às 9 horas, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Sálvio Belota, bairro Santa Etelvina, com a realização da primeira sessão do 5º grupo de participantes do Ambulatório de Tratamento ao Fumante. Haverá também abordagem educativa junto aos pacientes da UBS, depoimentos de pessoas que deixaram de fumar e de profissionais que atuam no Programa Municipal de Tratamento ao Fumante.

A programação será executada durante toda a semana, encerrando-se na sexta-feira, dia 2 de junho. As Unidades de Saúde irão realizar ações de prevenção, esclarecendo a população sobre o impacto do fumo para a saúde da população, e de orientação sobre os serviços oferecidos nos ambulatórios de tratamento para pessoas que desejam abandonar o cigarro. Também será feita a intensificação da fiscalização sanitária com adesivagem de estabelecimentos comerciais para reforçar o cumprimento das leis que proíbem o uso de cigarros em ambientes fechados e coletivos.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi, alerta que o tabagismo é considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a principal causa de morte evitável em todo o mundo.

“Segundo o Instituto

Nacional do Câncer (INCA), a epidemia global do tabaco mata quase seis milhões de pessoas por ano, das quais mais de 600 mil são não fumantes, vítimas do fumo passivo. Sem alterações do cenário, estão previstas mais de oito milhões de mortes por ano a partir de 2030”, ressaltou Magaldi.

Outro grande problema, de acordo com a gerente de Promoção à Saúde da Semsa, Francinara Lima, é o impacto econômico do tabagismo no sistema brasileiro de saúde. “No Brasil, estudos revelam que no ano de 2011 foram gastos R$ 23 bilhões com o tratamento de algumas das mais de 50 doenças que estão relacionadas ao uso do tabaco. Por outro lado, a arrecadação com impostos sobre cigarros recolhidos naquele ano foi da ordem de R$ 6 bilhões (INCA 2017)”, informa Francinara.

O tabagismo pode ser relacionado a doenças pulmonares crônicas (bronquite e enfisema), por diversos tipos de câncer (pulmão, boca, laringe, faringe, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de útero, estômago e fígado), doença coronariana (angina e infarto) e por doenças cerebrovasculares (acidente vascular cerebral).

Manaus – Segundo dados do Vigitel 2015 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), a frequência de adultos que fumam em Manaus é de 4%, sendo que é maior a frequência entre pessoas do sexo masculino (5,4%) e menor no sexo feminino (2,7%). O estudo também revela a frequência de fumantes passivos no domicílio, que chega ao percentual de 6,5%.

Além de ações de Educação em Saúde para a prevenção ao uso do tabaco, a Semsa tem como estratégia para reduzir o número de fumantes em Manaus, o Programa Municipal de Controle do Tabagismo, iniciado em 2008, com a abertura dos serviços de tratamento ao fumante.

“Baseado em grupos e fundamentado na Abordagem Cognitivo Comportamental, os Ambulatórios de Tratamento ao Fumante fornecem o suporte profissional e medicamentoso necessário para ajudar o paciente a abandonar o uso do tabaco. Atualmente, o município de Manaus conta com 22 ambulatórios de tratamento ao fumante implantados”, afirma Francinara Lima.

Ambulatórios para Tratamento de Fumantes por zona

Norte

1 – UBS Frei Valério – rua Bom Jesus, s/nº – Novo Israel;

2 – UBS Sálvio Belota – rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina;

3 – UBS Armando Mendes – rua 05, S/N, Conj. Manôa;

4 – Policlínica Dr. José Antônio da Silva – rua Aroeiras, nº 55 – Monte das Oliveiras;

5 – Policlínica Anna Barreto – av. Grande Circular, S/N – Monte Sião;

6 – UBS Arthur Virgílio Filho – rua 10, 3015, Cidade Nova 5;

7 – UBS José Figlioulo – rua Rios Arinos, s/n, conjunto Residencial Viver Melhor;

8 – UBS Balbina Mestrinho – rua 17, nº 170, Núcleo 3, Cidade Nova I;

Sul

9 – Policlínica Castelo Branco – rua do Comércio, s/n, Parque 10;

10 –UBS Frank Calderon – rua Boa Esperança, s/n, Crespo;

11- UBS Megumo Kado – rua Inocência de Araújo, nº 37, Educandos;

12 – UBS Theodomiro Garrido – rua São José, s/n Colônia Oliveira Machado;

13 – UBS Petrópolis – rua Delfim de Souza, s/n. Petrópolis;

14 – UBS Nilton Lins – avenida Professor Nilton Lins, Parque das Laranjeiras;

Leste

15 – Policlínica Comte Telles – rua J, s/n, Etapa B do bairro São José III;

16 – UBS Mauzainho – rua Rio Negro, 113, Mauazinho;

17- UBS Amazonas Palhano – rua Antonio Matias, s/n, São José II;

Oeste

18 – Policlínica Franco de Sá – rua V, nº 150, no bairro Nova Esperança I;

19 – Policlínica Djalma Batista – rua 23 de Dezembro, s/n, Compensa II;

20 – UBS Deodato de Miranda Leão – rua Presidente Dutra, s/n, Glória;

21 – UBS Lindalva Damasceno – balneário Tarumã;

Rural

22 – Posto de Saúde Rural Pau Rosa, Km 21 da BR 174, ramal do Pau Rosa;

Com informações da assessoria